Как пройти ИФА-тест в горбольнице № 4 КНП «Клиническая больница № 4» г. Сумы сообщает о проведении исследования методом ИФА на COVID-19.

В больнице на базе отделения лабораторной диагностики, поликлинического отделения №1, проводятся исследования методом ИФА на COVID-19. Исследования данным методом проводят специалисты высшей категории. Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет выявить в сыворотке крови комплекс антител, показывают, есть ли иммунный ответ организма на попадание инфекционного агента. Каждые из них отвечают за определенную стадию инфекционного процесса. Антитела класса М - острофазовые, то есть они появляются в организме человека на 5-7-й день после попадания вируса. Антитела класса G свидетельствуют об уже приобретенный иммунитет - то есть организм справился с инфекцией и имеет иммунную память.

Стоимость исследования методом ИФА на:

- LgM к антигену коронавируса SARS-CoV-2 (с забором материала) - 106,50 грн;

- LgG к антигену коронавируса SARS-CoV-2 (с забором материала) - 106,50 грн;

- LgM к антигену коронавируса SARS-CoV-2 (без забора материала) - 98,60 грн;

- LgG к антигену коронавируса SARS-CoV-2 (без забора материала) - 98,60 грн.

Лабораторный ответ пациенту предоставляется в течение 24 часов с момента забора.

Для качественного проведения анализа методом ИФА следует соблюдать следующие условия:

- забор материала следует проводить натощак или через 5 часов после приема пищи;

- накануне исследования следует исключить употребление антибиотиков и противовирусных препаратов;

- рекомендовано не менее чем за три дня исключить употребление алкогольных напитков.

Алгоритм действий для пациентов:

- иметь при себе документ (ксерокопию документа), удостоверяющего личность;

- в кассе больницы (2-й этаж) оплатить услугу;

- обратиться в манипуляционный кабинет (3-й этаж, каб. 319, график работы с 8.00 -10.00) для проведения забора материала.

Исследования в больнице проводятся только лицам старше 18 лет.

Адрес: г. Суми, ул. Труда, 3.

Касса работает: понедельник - пятница с 8.00 до 14.00.

Суббота, воскресенье: выходные.

Телефон для справок: 787-327.