У супермаркеті на Сумщині продавали фальсифікат масла Головне управління звернулось до правоохоронних органів з приводу реалізації в мережі супермаркетів ТОВ «ЕКО» фальсифікату масла виробництва ТОВ «Вівальді Д».

Сьогодні якість молочних продуктів в українських магазинах бажає кращого. Так, в Україні лідером серед фальсифікованих продуктів харчування традиційно стало масло. Через дороговизну та дефіцит молока виробники вдаються до хитрощів та замінюють корисні дорогі продукти тваринного походження на дешеві рослинні замінники у вигляді пальмової олії. Пальмову олію отримують з плодів і листя олійної пальми. Продукт надзвичайно дешевий, але небезпечний для організму людини. В силу високої температури плавлення (38-40 °C) пальмовий жир при вживанні всередину не засвоюється повністю. Він перетворюється на щось на зразок пластиліну і накопичується на стінках судин. В результаті цього людина отримує цілий букет захворювань, починаючи від атеросклерозу, порушення обміну речовин, закінчуючи злоякісними пухлинами.

Враховуючи зазначене, протидія реалізації фальсифікованого масла є пріоритетною в роботі Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області.

Під час проведення планового заходу державного нагляду (контролю) у ТОВ «ЕКО» за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 19 з 13.07.2020 по 15.07.2020 інспекторами Шостинського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області було встановлена реалізація масла солодковершкового «Селянське» (фасоване) кашована фольга, 200 г, 73%, виробництва ТОВ «Вівальді Д» (юридична адреса: проспект Науки, 42/1, корп. 10, офіс 17, м. Київ; адреса потужностей виробництва: вул. Гагаріна, 68, смт. Нова Ушиця, Хмельницька область) яке викликало обґрунтовану підозру, а саме:

- масло солодковершкове, вага 200 г, 73% жирності за ціною 24,90 грн.;

- продукт загорнутий в упаковку таким чином, що не дозволяє прочитати всю наявну інформацію.

Враховуючи зазначене та на підставі звернення інспектора Шостинського міськрайонного управління Головного управління, Головним державним ветеринарним інспектором Сумської області було прийнято рішення про позаплановий відбір зразків масла щодо якого виникла підозра у відповідності до ст. 14 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у цілях державного контролю.

За результатами дослідження в Сумській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби було виявлено наявність стороннього (немолочного) жиру, а саме тригліцеридів, масова частка якого масла складає 100 %, що свідчить про відверту фальсифікацію відповідної продукції.

Відповідно до ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» масло виробляють тільки з вершків або продуктів перероблення коров'ячого молока, яке має притаманний йому смак, запах та пластичну консистенцію. Згідно з п. 5.3.5 ДСТУ 4399:2005 не дозволено застосовувати будь-які жири та вершки, окрім тих, що отримані з коров'ячого молока.

Згідно п. 27 ч.1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» фальсифікована продукція – це зокрема продукція, виготовлена з порушенням технології. Відповідно до висновку Верховного суду в постанові від 26 лютого 2020 року у справі № 910/5744/18 фальсифікація – це надання товарам такого вигляду, за якого вони можуть бути ідентифіковані як ті, за які вони видаються.

Зважаючи, що фальсифіковане масло є небезпечним харчовим продуктом, який має шкідливий вплив на здоров’я людини та є непридатним для споживання, Головним державним ветеринарним інспектором Сумської області було прийнято рішення від 21.07.2020 про вилучення масла з обігу у ТОВ «ЕКО» за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Привокзальна, 19, яке було направлено суб’єкту господарювання. На вимогу Головного управління ТОВ «ЕКО» повернуло постачальнику ПП «Дживальдіс» 254 пачки масла солодковершкового «Селянське», загальною вагою 50,8 кг.

З метою виявлення вказаного фальсифікованого масла в інших супермаркетах мережі ТОВ «ЕКО» Головним управлінням було направлено листи до міськрайонних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області щодо з’ясування наявності масла солодковершкового «Селянське» виробництва ТОВ «Вівальді Д» у супермаркетах ТОВ «ЕКО», розташованих на підконтрольній їм території та вжиття заходів реагування у тому числі забезпечення вилучення з обігу.

Крім того, про факт виявленого порушення було повідомлене Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та центральний офіс ТОВ «ЕКО» для вжиття заходів по недопущенню реалізації фальсифікованого масла.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Хмельницькій області було організовано позаплановий захід ТОВ «Вівальді Д» за адресою: вул. Гагаріна, 68, смт. Нова Ушиця, Хмельницька область у ході якого було встановлено, що дане підприємство не провадить свою господарську діяльність за даною адресою.