В Конотопе взяли под стражу наркодилера По ходатайству Конотопской местной прокуратуры решением суда подозреваемому, который занимался незаконным сбытом психотропного вещества «амфетамин», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением максимального размера залога - 180 тыс. грн.

По данным следствия, 41-летний конотопчанин систематически реализовывал заинтересованным лицам амфетамин. При этом наркотики мужчина хранил в своем доме, где вместе с ним проживал, в частности, малолетний ребенок. Во время проведения обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 3 свертка с указанным психотропным средством, 14 пакетов с наркотическим веществом «каннабис» и 16 тыс. грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт и хранение психотропных и наркотических веществ) УК Украины. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.