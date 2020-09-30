В Сумах подростки распространяли фейковые листовки от мера Лысенко В Сумах подростки раздавали листовки, где Сумской городской голова Александр Лысенко якобы призвал не приходить на голосование из-за «критической ситуации с COVID-19 в городе».

Сейчас этим занимаются в полиции, сообщил представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, сообщает Суспільне.

По его словам, в 11:40 в полицию обратился сумчанин, который сообщил, что раздаются такие листовки. У «Мануфактуры» задержали двух человек: парню - 18 лет, девушке - 16 лет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

На своей странице в Facebook Александр Лысенко сообщил, что дал полиции объяснения, что это не его листовки:

«Когда вчера были оклеены все остановки листовками, и повредили одну остановку... Это вы переходите все границы, уважаемые оппоненты. Европейские вы или нет... это еще надо понять. Когда вы клеили черный пиар - я молчал, но когда вы начали распространять листовки с призывом не идти на участки, то это, друзья, может быть как призыв к срыву выборов. Это уголовная ответственность», - говорит Александр Лысенко.