У день виборів у міській раді працюватиме пресцентр із висвітлення перебігу голосування

Планується, що протягом дня з пресцентру, який розміщуватиметься в адмінбудівлі за адресою: майдан Незалежності, 2, у «прямий ефір» виходитимуть відповідальні за перебіг виборчого процесу посадовці міської ради, представники Сумської міської територіальної виборчої комісії Сумського району Сумської області, Ковпаківської та Зарічної районних у місті Сумах територіальних виборчих комісій Сумського району Сумської області, Громадянської мережі «Опора», Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Брифінги за їхньої участі, що відбудуться о 8:30, 13:30, 16:30 та 20:30, транслюватимуться наживо на Інформаційному порталі Сумської міської ради та каналі Сумської міської ради в YouTube.