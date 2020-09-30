В Шостке загорелась «Таврия» (видео) 22 октября в 18:26 дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части был вызван на ул. Солнечную в г. Шостка, где загорелся ЗАЗ 110206.

По прибытии на место пожара было установлено, что огонь охватил салон, отсек двигателя, электропроводку и правую фару легковушки. В 18:34 пожарные локализовали возгорание, а в 18:38 - ликвидировали.

По предварительным данным, водитель долго пытался завести авто, однако, вероятно, кончилось горючее. И мужчина пошел к соседу за бензином, а когда вернулся, увидел уже охваченный огнем салон легковушки и позвонил спасателям.

Всего на тушение двух пожаров привлекалось 19 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгораний - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.