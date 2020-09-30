В Сумах запустили новый троллейбусный маршрут №20 С 23 октября в Сумах в тестовом режиме заработал новый троллейбусный маршрут №20 «Прокофьева – Химпром».

Об этом сообщила пресс-секретарь КП «Электроавтотранс» Ирина Крячко, пишет Суспільне.

«Актуальность направления очевидна, ведь «Химпром» является одним из бюджетообразующих предприятий нашего города, и там работает немалое количество сумчан. На основании многочисленных обращений, поступающих от людей, был разработан данный маршрут», - сообщила Крячко.

Протяженность маршрута - 16,6 км. Троллейбус курсирует по улицам Прокофьева, Зеленко, СКД, Харьковская до второй проходной «Химпрома». Работать новый маршрут будет в пиковые часы в будни. На период тестирования его будет обслуживать 1 троллейбус, а уже потом (после корректировки графиков) - 2, рассказала Ирина Крячко.