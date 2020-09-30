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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23160

СБУ звертається до сумчан із закликом повідомляти про порушення виборчого процесу

Напередодні дня проведення місцевих виборів Служба безпеки України звертається до громадян із закликом повідомляти про порушення виборчого законодавства та факти незаконного втручання у виборчі процеси за телефоном гарячої лінії: 0 800 501 482, а також +38 (0542) 61-00-69.

Зокрема, СБУ просить, у разі наявності відповідних даних, інформувати правоохоронців про:

• підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча;

• підготовку та факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, територіальні виборчі комісії;

• злочини проти виборчих прав і свобод громадян тощо.

Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає усіх необхідних заходів для недопущення будь-яких спроб викривлення результатів місцевих виборів 25 жовтня та дестабілізації громадського порядку в день проведення місцевих виборів, що також може бути пов’язаним з розвідувально-підривною діяльністю іноземних спецслужб.

Інформація, отримана СБУ на гарячу лінію, є конфіденційною і буде ретельно перевірена. 

Пресгрупа УСБУ в Сумській області

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