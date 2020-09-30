В Сумах на взятке поймали депутата облсовета Сегодня, 23 октября, задокументирован факт вымогательства депутатом областного совета 4 тыс. долларов США.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры по материалам Службы безопасности Украины в Сумской области сотрудниками Следственного управления Нацполиции задокументирован факт вымогательства средств депутатом Сумского областного совета (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, избранник требовал у руководителя одного из коммунальных предприятий Сумской областного совета 4 тыс. долларов США на нужды накануне местных выборов. Если руководитель предприятия откажется предоставлять средства, депутат угрожал его уволить.

В пятницу, 23 октября, задокументирован факт получения избранником 3 тыс. долларов США, остальную сумму ему передали еще в сентябре.

В настоящее время депутат Сумского областного совета задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным Sumy.Today, речь идет о депутате Сергее Науменко, который избирался от «Оппозиционного блока». Сейчас входит в группу «За життя». Баллотируется в облсовет от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».