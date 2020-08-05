Депутат Сумского облсовета, пойманный на взятке, угрожал физической расправой директору КП

По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов США за якобы ранее оказано содействие в решении служебного вопрос. Эти деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа профинансировать его, злоумышленник угрожал руководителю предприятия физической расправой.
Сотрудники спецслужбы задержали депутата в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Сум при получении второго «спонсорского взноса» в размере 3000 долларов США.
Расследование осуществляется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия.
Разоблачение злоумышленника проводилось совместно со следователями Главного управления Нацполиции Сумщины под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.
По данным Sumy.Today, речь идет о депутате Сергее Науменко, который избирался от «Оппозиционного блока». Сейчас входит в группу «За життя». Баллотируется в облсовет от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
На Сумщине задержан начальник одного из подразделений регионального филиала «Южная железная дорога» во время получения 70 тыс. грн взятки....
К 3 годам лишения свободы осужден мужчина, который обворовывал частные дома и пытался подкупить полицейского....
К 5 годам лишения свободы осужден заместитель начальника горрайонного управления Госпродпотребслужбы....
Служба безопасности Украины разоблачила чиновника Главного управления Нацполиции Сумщины на взятке за избежание уголовной ответственности местным жителем....
4 августа, около 21.00 к дому на улице Толстого, что на Луке, прибыли правоохранители, чтобы провести неотложные следственные действия в...