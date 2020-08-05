Депутат Сумского облсовета, пойманный на взятке, угрожал физической расправой директору КП Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Сумской области.

По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов США за якобы ранее оказано содействие в решении служебного вопрос. Эти деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа профинансировать его, злоумышленник угрожал руководителю предприятия физической расправой.

Сотрудники спецслужбы задержали депутата в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Сум при получении второго «спонсорского взноса» в размере 3000 долларов США.

Расследование осуществляется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Разоблачение злоумышленника проводилось совместно со следователями Главного управления Нацполиции Сумщины под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.