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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:381113

В Сумах мать погибшего героя АТО без сознания час продержали на холоде у больницы

О вопиющем случае рассказал координатор помощи семьям погибших в АТО Вадим Дубоделов в Фейсбуке.

«Евгения Ивановна Рощенко. 81 год.

Мать погибшего в АТО капитана 54 бригады Эдуарда Рощенко, что похоронен на Аллее Героев.

В связи с нехваткой кадров работает в лаборатории Сумской областной больницы.

Вчера оступилась, упала, ударилась головой, потеряла сознание.

Даже один из этих факторов должен подействовать, чтобы принять в любой больнице.

Мы понимаем очень-очень напряженную, критическую ситуацию в медучреждениях из-за пандемии.

Но почти часовое пребывание на носилках у больницы на вечерней прохладе вынудило нас обратиться к тем, кто мог помочь.

Звонок Александру Лысенко - главе Сум, ответ СМС: «Извините, не могу говорить».

Звонок Владимиру Гороха - главе Сумской областной больницы (21:40), через 10 минут перезвонил и решил ситуацию.

От имени семей погибших героев мы благодарим Владимиру Васильевичу за простую человечность и уважение.

P.C. Сейчас Евгения Ивановна находится в отделении пульмонологии Сумской областной клинической больницы. До сих пор в бессознательном состоянии», - написал он.

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