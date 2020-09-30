В Сумах мать погибшего героя АТО без сознания час продержали на холоде у больницы

«Евгения Ивановна Рощенко. 81 год.
Мать погибшего в АТО капитана 54 бригады Эдуарда Рощенко, что похоронен на Аллее Героев.
В связи с нехваткой кадров работает в лаборатории Сумской областной больницы.
Вчера оступилась, упала, ударилась головой, потеряла сознание.
Даже один из этих факторов должен подействовать, чтобы принять в любой больнице.
Мы понимаем очень-очень напряженную, критическую ситуацию в медучреждениях из-за пандемии.
Но почти часовое пребывание на носилках у больницы на вечерней прохладе вынудило нас обратиться к тем, кто мог помочь.
Звонок Александру Лысенко - главе Сум, ответ СМС: «Извините, не могу говорить».
Звонок Владимиру Гороха - главе Сумской областной больницы (21:40), через 10 минут перезвонил и решил ситуацию.
От имени семей погибших героев мы благодарим Владимиру Васильевичу за простую человечность и уважение.
P.C. Сейчас Евгения Ивановна находится в отделении пульмонологии Сумской областной клинической больницы. До сих пор в бессознательном состоянии», - написал он.