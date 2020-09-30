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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22367

В Ахтырке в аварии травмировалась 16-летняя девушка

Ахтырские полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором травмировалась несовершеннолетняя девушка.

Происшествие произошло 23 октября, около 23.00, на улице Батюка в городе Ахтырка. 35-летний водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу.

В результате происшествия несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Ахтырской ЦРБ.

Транспортное средство изъято и помещено спецплощадку отдела полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Устанавливаются причины и обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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