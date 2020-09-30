В Сумах впервые провели трансплантацию почки от родственного донора В хирургическом отделении Сумской областной клинической больницы впервые состоялась трансплантация почки от родственного донора.

Как сообщил главный хирург области Сергей Кобылецкий, до сих пор такие вмешательства проводились лишь в больших трансплантационных центрах. Значительное количество пациентов вынуждено была ехать за границу. Теперь у них будет возможность получать помощь в Сумской области.

«Мы только в начале пути к построению высокоэффективной системы трансплантации. Впереди еще много работы. Но когда понимаешь важность своего дела и чувствуешь поддержку - это вдохновляет идти дальше и работать каждый день ради здоровья жителей нашей области», - сказал врач.