ФК «Виктория» с Сумщины устроил феерию в матче с «Любомиром» Сегодня, 24 октября, команда из Николаевки дома сыграла матч 8-го тура Любительского чемпионата Украины по футболу.

Подопечные Артема Радионова принимали команду «Любомир» с Киевщины.

Уже на 5-й минуте Дмитрий Гранкин дальним ударом открыл счет для хозяев. Однако преимущество «Виктория» держала всего 10 минут. Пенальти в ворота Николая Зинченко удачно реализовал капитан гостей Богдан Козин. Уже через три минуты наш Юрий Цапий мог повторить гол гостей, но вратарь «Любомира» оказался проворнее. На 26-й минуте гол забил Владимир Аржанов, а на 29-й - Иван Борисенко.

Однако начало 2-го тайма было не так радостно для «Виктории» - 2 гола за 4 минуты, и счет ничейный. Однако штрафной удар на 70-й минуте красиво реализовал Артем Касьянов, вновь выведя команду Радионова вперед. А под занавес матча Андрей Кузьмин бил уже 4-й за игру пенальти. В итоге 5:3 в пользу наших, которые продолжают лидировать в группе 2.