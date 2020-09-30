Опрос Зеленского — как будут выглядеть волонтеры, рассказали СМИ (фото) Местные выборы, запланированные в Украине на 25 октября, будут сопровождаться проведением опроса граждан Украины, которым будут предлагать ответить на пять вопросов от президента.

Опрос будут проводить интервьюеры, одетые в специальные манишки, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник.

Они также будут иметь опломбированные урны с надписью «5 вопросов от президента».

Интервьюеры должны работать вне избирательного участка и опрашивать граждан, которые уже проголосовали. Им запрещено иметь при себе любую агитацию.

Также организаторы должны обеспечить их защитными масками и перчатками, в которых они будут работать.

Волонтеры будут одеты в специальные манишки и будут иметь опломбированные урны, фото: «Украинская правда»

Работать интервьюеры будут с 8.00 до 20.00 с возможностью четыре раза отойти на 15-минутный перерыв. Палаток для интервьюеров устанавливать не планируют, в случае непогоды они должны зайти под навес или в помещение, однако не заходить непосредственно на территорию участка.

Отмечается, что в Киеве возле участков будут работать преимущественно по два человека, иногда — по одному. Координировать их через интернет-мессенджер Telegram будут ответственные в районе люди.

После завершения опроса урны отвезут в место подсчета голосов. Неиспользованные бланки будут уничтожены, по результатам подсчета использованных составят протоколы.