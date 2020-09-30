В Сумах пожарные ликвидировали возгорание грузовика 23 октября в 18:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Renault Master» с автоплатформой по ул. Тополянская в Сумах.

О пожаре сообщил водитель, который во время разгрузки техники с платформы увидел дым из кабины. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кабину, моторный отсек и 2 передних колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части тягача и платформу.

В 19:00 возгорание локализовали, а в 19:10, потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.