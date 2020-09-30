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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика, который перевернулся в кювет

23 октября в 17:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи водителю на автодороге Кипти - Глухов - Бачевск, вблизи с. Котовка Путивльского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время движения в направлении Глухова у седельного тягача «MAN» с полуприцепом открутились два задних колеса, после чего грузовик перевернулся и упал в кювет. Спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости, спасательных тросов и еще одного грузовика поставили тягач на колеса и извлекли из кювета.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал. Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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