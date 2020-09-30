На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика, который перевернулся в кювет

На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что во время движения в направлении Глухова у седельного тягача «MAN» с полуприцепом открутились два задних колеса, после чего грузовик перевернулся и упал в кювет. Спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости, спасательных тросов и еще одного грузовика поставили тягач на колеса и извлекли из кювета.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал. Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.