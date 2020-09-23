Депутата Сумского облсовета взяли под стражу Сообщено о подозрении и взят под стражу депутат областного совета, который требовал 4 тыс. долларов США на предвыборную кампанию.

Сегодня, 24 октября, руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець согласовал сообщение о подозрении депутату Сумского областного совета, который требовал деньги на предвыборную кампанию. В то же время подозреваемому по ходатайству прокуратуры решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 169 тыс. грн.

Напоминаем, что по данным следствия, избранник требовал у руководителя одного из коммунальных предприятий Сумской областного совета 4 тыс. долларов США на нужды, связанные с местными выборами. Если руководитель предприятия откажется предоставлять средства, депутат угрожал его уволить.

В пятницу, 23 октября, задокументирован факт получения избранником 3 тыс. долларов США, остальную сумму ему передали еще в сентябре.

Противоправную деятельность депутата областного совета разоблачены под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры по материалам Службы безопасности Украины в Сумской области сотрудниками Следственного управления Нацполиции.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идет о депутате Сумского облсовета Сергее Науменко, который состоит в депутатской группе «За жизнь».