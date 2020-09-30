Сумская врач рассказала, как болеет COVID-19 Сумская врач-терапевт Марина Кныш написала в Фейсбуке о протекании COVID-19.

Она по дням написала о своих симптомах коронавирусной болезни и постепенном выздоровлении.

«08.10

Я сразу поняла, что это Ковид.

Резкое начало! Сильный озноб, и я сразу же отделилась от всей семьи.

Боялась и волновалась, чтобы они остались здоровыми.

Нет ни першения в горле, ни насморка, ни покашливания, все, что характерно для ОРВИ.

Это «сухая», я бы так сказала, болезнь. Все время прыгает температура, ощущение жара, болит все тело, сухость во рту, в носу, сухой кашель, но не сразу...

Болезнь будто заключает тебя, при ОРВИ ты можешь ходить, есть аппетит. А здесь - только лежать. Но я заставляю себя, делаю зарядку, дышу в трубочку.

С самого начала ввели карантинные меры, переносной кварц в коридоре перед моей комнатой, протирают дверные ручки, и т.д.

10.10

Нестерпимая головная боль третьи сутки, лихорадка, озноб, сухой кашель, отсутствие вкуса и обоняния - все типично...

Все это я слышала от своих пациентов в течение последних 2-х месяцев (иногда доходило до 250! звонков в день).

А теперь, изолированная в своей комнате, я внимательно прислушиваюсь к собственному организму. Много жидкости, жаропонижающие, витамины Д, С, подносы с чаем, фруктами под дверь...

Завтра - обследование (КТ легких).

Спасибо огромное моим родным и близким, друзьям, многим пациентам за поддержку.

11.10

Четвертый день оказался для меня целым испытанием: сильная слабость, апатия, боль во всем теле, сильная головная боль, головокружение. Трудно говорить и открывать глаза.

Температура была небольшая, 37,5, кислород - 92.

А спасательное облегчения принес мне веселый человечек в желтом скафандре по имени Elena Shaposhnik.

Спасибо тебе за мужество и доброту, а моей семье - за любовь и поддержку.

Правда, пришлось мне несколько часов лежать неподвижно под капельницей (провели дезинтоксикационную терапию).

К вечеру уже сижу и могу без боли смотреть! Из лекарств добавили антибиотик.

14.10

Я пообещала друзьям и знакомым продолжить свою короноисторию. Выполняю!

Итак: 5-7 дня наблюдались ежедневные подъемы температура до 38,8-39 с ознобом, слабость нарастала, кислород в крови был 88, пульс 90-100 в мин.

На КТ - вирусная пневмония (объем поражения 30-35%). огромное спасибо Ирине Троцкой и Илоне Гайворонской за назначенное лечение, а Elena Shaposhnik - по умелые ручки, доброту и так необходим мне глоток позитива.

Самоизоляция дается нелегко... Настроение падает с каждым днем, полная бессонница 2-ю ночь, комната больше напоминает аптечный склад...

Отдельное спасибо моему однокурснику Андрею Колесниченко за помощь в организации лечения дома. Также, нашему реабилитологу Елизавете Бондаренко - за дыхательную гимнастику!!

Так хочется скорее выздоравливать, но борьба с этим вирусом мне просто дается. Впрочем, как и во время «свиного гриппа» в 2009 году.

Тогда пневмонию я поборола за 14 дней, а осложнения - за несколько месяцев. Хочется выразить самые теплые слова Натальи Демьяненко.

Обещаю в следующем очерке поставить жирную черную точку в конце под словом выздоровление.

P.S. К нашему большому сожалению, COVID-19 не выдумка, это реальный и опасный вирус. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности: маски, дистанция, чистые руки».