Сумские баскетболисты упустили победу в Кропивницком Сегодня, 24 октября, БК «СумДУ» стартовал в Кубке Украины по баскетболу.

В первом раунде соперником сумчан был «Золотой век» из Кропивницкого. Из-за «красной» зоны карантина обе встречи решили провести на выезде.

В первой шла равная борьба, но в концовке точнее были соперники 70:75 (21:21, 19:19, 17:15, 13:20). Лучшими в составе наших были: Александр Прокопенко – 16 очков + 7 передач и Григорий Алтухов – 12 очков.

Завтра ответная игра.