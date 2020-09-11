Сумские баскетболисты упустили победу в Кропивницком

В первом раунде соперником сумчан был «Золотой век» из Кропивницкого. Из-за «красной» зоны карантина обе встречи решили провести на выезде.
В первой шла равная борьба, но в концовке точнее были соперники 70:75 (21:21, 19:19, 17:15, 13:20). Лучшими в составе наших были: Александр Прокопенко – 16 очков + 7 передач и Григорий Алтухов – 12 очков.
Завтра ответная игра.
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