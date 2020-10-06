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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Роменский «Рятувальник» обыграл представителя Экстра-лиги

«Рятувальник» продолжает подготовку к новому сезону Первой лиги чемпионата, которая теперь уже непонятно когда стартует (из-за пандемии старт перенесен на начало 2021 года).

В субботу подопечные Игоря Саливона в Харькове сыграли контрольный матч против представителя Экстра-лиги — «Монолита-Viva Cup», который пропускал тур из-за коронавируса у соперников. Роменчане победили 8:2, сообщает пресс-служба роменского клуба.

Напомним: команда Игоря Саливона также принимает участие в розыгрыше Кубка Украины, где в первом матче первого предварительного этапа на выезде сыграла вничью с киевским «BudmonsteR» 2:2. Теперь командам предстоит встретиться в Ромнах, пишет АФС.

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