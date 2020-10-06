Роменский «Рятувальник» обыграл представителя Экстра-лиги

В субботу подопечные Игоря Саливона в Харькове сыграли контрольный матч против представителя Экстра-лиги — «Монолита-Viva Cup», который пропускал тур из-за коронавируса у соперников. Роменчане победили 8:2, сообщает пресс-служба роменского клуба.
Напомним: команда Игоря Саливона также принимает участие в розыгрыше Кубка Украины, где в первом матче первого предварительного этапа на выезде сыграла вничью с киевским «BudmonsteR» 2:2. Теперь командам предстоит встретиться в Ромнах, пишет АФС.
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