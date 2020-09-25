Выборы-2020: что происходит (обновляется) Сегодня, 25 октября, в Сумах, по области и во всей Украине проходят местные выборы. Здесь будут собираться все новости по выборам на Сумщине.

9.21

ОГА: Чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на ход проведения голосования и результаты выборов, не зафиксировано.

8.50

8.30 Сумская мэрия: выборы начались вовремя (видео)

8.00 На Сумщине избирательные участки открылись вовремя, - полиция

На территории области сегодня работает 989 избирательных участков, все они открылись вовремя, в 8:00, и без нарушений.

Порядок и спокойствие во время волеизъявления граждан обеспечивают почти 1900 полицейских.

Полиция призывает граждан не нарушать общественный покой на избирательных участках, голосовать исключительно в предусмотренном законом порядке, не злоупотреблять спиртным, соблюдать правила общепринятого поведения и карантина, а обо всех выявленных правонарушениях сообщать в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.