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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35515

Выборы-2020: что происходит (обновляется)

Сегодня, 25 октября, в Сумах, по области и во всей Украине проходят местные выборы. Здесь будут собираться все новости по выборам на Сумщине.

9.21

ОГА: Чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на ход проведения голосования и результаты выборов, не зафиксировано.

8.50

8.30 Сумская мэрия: выборы начались вовремя (видео)

8.00 На Сумщине избирательные участки открылись вовремя, - полиция

На территории области сегодня работает 989 избирательных участков, все они открылись вовремя, в 8:00, и без нарушений.

Порядок и спокойствие во время волеизъявления граждан обеспечивают почти 1900 полицейских.

Полиция призывает граждан не нарушать общественный покой на избирательных участках, голосовать исключительно в предусмотренном законом порядке, не злоупотреблять спиртным, соблюдать правила общепринятого поведения и карантина, а обо всех выявленных правонарушениях сообщать в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

 
Политика Выборы-2020

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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