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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине 291 новый случай коронавируса: 5 летальных

На утро 25 октября в Сумской области уже 10 403 случая заболевания COVID-19.

За субботу подтвердился диагноз у 291 человека. Выздоровело 152 человека, - всего 3294. Умерло 5 человек с диагнозом COVID-19, - всего 151. Болеют 6958.

В Украине 6088 случаев заболевания за сутки, - всего 343 498. Выздоровело 1753, - всего 141 508. Умерло 102 человека, всего – 6391. Болеют 195 599.

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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