На Сумщине 291 новый случай коронавируса: 5 летальных

За субботу подтвердился диагноз у 291 человека. Выздоровело 152 человека, - всего 3294. Умерло 5 человек с диагнозом COVID-19, - всего 151. Болеют 6958.
В Украине 6088 случаев заболевания за сутки, - всего 343 498. Выздоровело 1753, - всего 141 508. Умерло 102 человека, всего – 6391. Болеют 195 599.
По состоянию на 23 октября в Сумской области 9888 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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