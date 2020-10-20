На Сумщине 291 новый случай коронавируса: 5 летальных На утро 25 октября в Сумской области уже 10 403 случая заболевания COVID-19.

За субботу подтвердился диагноз у 291 человека. Выздоровело 152 человека, - всего 3294. Умерло 5 человек с диагнозом COVID-19, - всего 151. Болеют 6958.

В Украине 6088 случаев заболевания за сутки, - всего 343 498. Выздоровело 1753, - всего 141 508. Умерло 102 человека, всего – 6391. Болеют 195 599.