Сумская чиновница на брифинг надела брендированную маску своей политсилы Управляющая делами исполкома Сумского горсовета Юлия Павлик, будучи на работе, в очередной раз надела брендированную маску своей политсилы.

В ней она провела брифинг о ситуации на избирательных участках Сум.