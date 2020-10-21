В Кролевце совершено разбойное нападение на кандидата в депутаты 24 октября вечером неизвестные, одевшись в форму полицейских, пришли к одному из кандидатов в депутаты Кролевецкого городского совета к дому.

Они заверили мужчину, что есть вопросы по поводу нарушения избирательного законодательства. Таким образом они проникли в помещение кролевчанина, где напали на него и его жену. Подняв шум и начав оборонявшись, одного злоумышленника удалось задержать. Это 40-летний не местный человек, который сейчас находится в полиции. Всего нападавших было двое - крепкие, взрослые мужчины. По данным полиции, нападавшие требовали у потерпевших денег и с выборами данное нападение не связано. Пострадавшие получили серьезные травмы и госпитализированы в Кролевецкую ЦРБ. В Кролевецком отделении полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 «Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений». Ведется следствие, пишет Сайт Кролевца.