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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине стреляли в кандидата в депутаты

На Сумщине полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на одного из кандидатов в депутаты.

24 октября, около 20:00, в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в дом 48-летнего жителя Кролевца и причинили ему огнестрельное ранение и телесные повреждения его жене.

Сейчас оба пострадавших находятся в больнице, один из нападавших задержан на месте происшествия.

Как установили правоохранители, двое неизвестных, переодетые в полицейские форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей.

Как только мужчина открыл дверь, «визитеры» ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности.

Супруги оказало сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Именно они и сообщили правоохранителям о нападении. Оперативно прибывшие на вызов, полицейские задержали одного из нападавших. Его сообщник вырвался, сел в автомобиль и скрылся.

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины «Разбойное нападение», в рамках которого ведут поиски беглеца и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Задержанный злоумышленник сейчас находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбойное нападение

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