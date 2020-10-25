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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:012714

На Сумщине уже 10403 случая коронавируса: подробности

По состоянию на 25 октября в Сумской области 10403 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 291 человека (Сумы - 149, Шостка – 13, Конотоп - 20, Ромны - 5, Ахтырка – 14, Белопольский р-н – 11, Бурынский р-н - 1, Великописаревский р н - 3, Глуховский р-н - 2, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н – 13, Липоводолинский р-н - 20, Недригайловский р-н - 3, Ахтырский р-н - 5, Путивльский р-н - 2, Роменский р-н - 7, Сумский р-н - 17, Тростянецкий р-н - 2, Ямпольский р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 151 летальный случай, из них 5 - за прошедшие сутки (Сумы - 2, Ромны - 1, Белопольский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 3294 человека, из них за минувшие сутки - 152 (Сумы - 106, Шостка – 13, Ахтырка - 18, Лебедин - 5, Липоводолинский р-н - 1, Ахтырский р-н - 4, Сумский р-н - 4, Тростянецкий р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 6816 случаев заболевания, в Сумском районе - 747, Белопольский район - 279, Бурынский район - 48, пгт Великая Писаревка - 6, г. Глухов - 67, Глуховский район - 33, г. Конотоп - 485, Конотопский район - 84, Краснопольский р-н - 78, Кролевецкий район - 142, г. Лебедин - 219, Лебединский р-н - 36, Липоводолинский р-н – 28, Недригайловский район - 144, г. Ахтырка - 242, Ахтырский р-н - 70, Путивльский район – 26, г. Ромны - 270, Роменский район - 113, Кролевецкий р-н - 46, Тростянецкий район - 145, г. Шостка - 239, Шосткинский р-н – 21, Ямпольский р-н - 19.

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