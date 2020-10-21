В Шостке на избирательном участке зафиксирован трюк с переодеванием На избирательном участке № 590882 (профилакторий «Лесной») произошел инцидент.

Мужчина в возрасте пытался проголосовать дважды. Сначала он пришел в одной одежде, а потом переодел курточку и пришел снова. Это заметили наблюдатели. Мужчина тут же ушел, пишет Шостка.инфо.