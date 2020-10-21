На Сумщине действует «липовый» избирательный участок Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Село Сосновка, Конотопский район, Поповская ОТГ, Сумщина. Работает незаконная УИК, которая организует голосование в сельский совет, громаду, которая отказывается входить в состав ОТГ. Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на этот участок и голосуют. Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе, получили уже разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящем очень низкая явка, ведь он в глубине села находится, и у него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти.

По оценкам юристов ОПОРЫ нарушение законодательства в соответствии со статьями УК:

Статья 353. Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - членами комиссий

1. Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний, - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, связанное с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работника правоохранительного органа, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

1. Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой», - написала она.