В Сумах пятая группа слушателей курса «Водитель троллейбуса» села за парты

В состав 5-й группы вошло 15 человек.
«На этот раз мы получили около полусотни заявок на обучение. Вместе с комиссией в ходе собеседования и проведения тестирования, мы отобрали лучших претендентов. После завершения курса выпускники будут обеспечены рабочими местами на нашем предприятии», - отмечает директор КП «Электроавтотранс» Андрей Новик.
Для 10 мужчин и 5 женщин обучение будет бесплатным, а также в течение всего курса они будут получать стипендию.
В первый день обучения для будущих водителей была организована ознакомительная экскурсия по предприятию. Своеобразным «посвящением» стало вручение именных пропусков, которые, кроме допуска на территорию депо, предусматривают и бесплатный проезд в коммунальном транспорте.
Курс предусматривает 17 недель теории, индивидуальное обучение вождению и производственную практику.
Напомним, КП «Электроавтотранс» впервые ввело профильное обучение в декабре 2016 года. С тех пор Учебный центр, функционирующий на базе коммунального предприятия, выпустил 45 слушателей.