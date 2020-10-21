В Сумах пятая группа слушателей курса «Водитель троллейбуса» села за парты В Учебном центре КП «Электроавтотранс» за парты сели слушатели курса «Водитель троллейбуса».

В состав 5-й группы вошло 15 человек.

«На этот раз мы получили около полусотни заявок на обучение. Вместе с комиссией в ходе собеседования и проведения тестирования, мы отобрали лучших претендентов. После завершения курса выпускники будут обеспечены рабочими местами на нашем предприятии», - отмечает директор КП «Электроавтотранс» Андрей Новик.

Для 10 мужчин и 5 женщин обучение будет бесплатным, а также в течение всего курса они будут получать стипендию.

В первый день обучения для будущих водителей была организована ознакомительная экскурсия по предприятию. Своеобразным «посвящением» стало вручение именных пропусков, которые, кроме допуска на территорию депо, предусматривают и бесплатный проезд в коммунальном транспорте.

Курс предусматривает 17 недель теории, индивидуальное обучение вождению и производственную практику.

Напомним, КП «Электроавтотранс» впервые ввело профильное обучение в декабре 2016 года. С тех пор Учебный центр, функционирующий на базе коммунального предприятия, выпустил 45 слушателей.