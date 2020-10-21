Сумские гандболисты снова победили лебединских Сегодня, 25 октября, в Сумах прошел повторный матч 3-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

На паркете ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко «RGM Group-СумДУ» принимал ГК «Єдність» из Лебедина. Как и вчера, матч завершился победой хозяев, хотя после первой половине уверенно шли впереди гости - 35:26 (9:14).

За сумчан забивали: Андрей Занимонець – 8 мячей, Александр Колесников – 7, Ростислав Рогович и Александр Герус – по 5, Иван Чеботар – 4, Виталий Олицкий, Михаил Холодяков, Владислав Чайка, Кирилл Бойко, Сергей Яцук и Андрей Ярошенко – по.

За лебединцев: Сергей Билоус – 10, Михаил Яценко – 6, Анатолий Шпаков – 3, Владислав Иуткин и Станислав Алферов по – 2, Дмитрий Журавель, Павел Ткач и артем Белик – по 1.

После трех туров сумчане на втором месте с 4 очками в 2 матчах, лебединцы с 0 в 4 на последнем