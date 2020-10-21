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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19275

На Сумщине полиция открыло дело по работе фейкового участка на выборах

Деятельность незаконной избирательного участка в селе Сосновка, что на Конотопщине, работники Конотопской полиции обнаружили во время монитиринга в сети Интернет событий, связанных с предвыборной кампанией.

Установлено, что в центре населенного пункта, в помещении дома культуры, неизвестные лица, по предварительному сговору между собой, открыли так называемый «дополнительный» избирательный участок, где раздаются напечатанные «собственными силами» бюллетени.

На указанное место происшествия выехали сотрудники Конотопского отдела полиции, следственного управления ГУНП в области. Правоохранители установили, что лица, которые организовали имитацию участка, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашения на голосование.

Сейчас установлено, что к организации этого «избирательного участка» может быть причастен один из местных предпринимателей, однако данная информация уточняется.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
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