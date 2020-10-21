Сумская биатлонистка Юлия Журавок ждет ребенка Сборная Украины на некоторое время лишилась одной из спортсменок команды А. К счастью, причина для этого радостная - 25-летняя биатлонистка Юлия Журавок ожидает пополнения в семье.

Новость о беременности Юлия разместила в своем аккаунте в Instagram:

«Я хочу поделиться с вами прекрасной и очень важной для меня новостью, о которой я узнала совсем недавно: я стану мамой! Я невероятно счастлива, что у нас в семье появится малыш, но это также не значит, что я планирую уйти из спорта. Я очень мотивирована и уже с нетерпением жду, когда вновь смогу выступать за нашу сборную. Радуйтесь жизни и наслаждайтесь каждым моментом!».

Таким образом, заграничный сбор для спортсменки окончен и выступить в этом сезоне она уже не сможет.

Напомним, что Юлия Журавок – обладательница медалей всех достоинств Юниорского чемпионата мира, Чемпионата Европы, Кубка IBU. Есть в активе биатлонистки и малый хрустальный глобус Кубка IBU. Наивысшее достижение в гонках Кубка мира – 10 место в индивидуальной гонке в сезоне 2016/2017, пишет biathlon.com.ua.