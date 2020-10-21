У Соснівці на Сумщині поліція припинила «паралельні» вибори Спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що у селі Соснівка на Сумщині почали роботу дві виборчі дільниці з однаковим номером. Члени дільничних виборчих комісій пояснюють, що на одній із них проводять перші місцеві вибори, а на іншій - чергові. Наразі поліція припинила “виборчий процес” на “неофіційній” ДВК.

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що у селі Соснівка зранку 25 жовтня 2020 року почали роботу дві виборчі дільниці з ідентичними номерами - 590211. Під час збору інформації з'ясувалося, що за адресою, яка визначена на сайті Державного реєстру виборців (с. Соснівка, вулиця Перемоги, 2), працює офіційна ДВК, що організовує голосування на перших місцевих виборах до Попівської сільської ради.

Друга виборча дільниця розташована у центрі села у приміщенні, яке перебуває у приватній власності. Як пояснила ОПОРІ секретарка відповідної ДВК, на цій виборчій дільниці відбуваються чергові місцеві вибори, а комісія, яка їх проводить, утворена у 2015 році.

За словами секретаря «неофіційної ДВК» Лідії Фесенко: «Чергові у нас місцеві вибори, не перші, а чергові. Ми користуємося статтею першою закону і Конституції про добровільне об’єднання. І наша сільська громада не дала дозволу, не згодилася брати участь у перших виборах до Попівської сільської ради. Соснівська сільська громада вирішила сама бути. І оце організували ми дільницю, люди всі йдуть, всі у нас дуже хочуть бути самі, ні з ким не хочуть об’єднуватися. Побачимо результат – люди йдуть дуже активно». Як переконує Лідія Фесенко, сільська рада ухвалила відповідне рішення.

На «паралельній» виборчій дільниці видають бюлетені для голосування за голову сільської ради Соснівки та за депутатів сільської ради Соснівки. Їх ОПОРІ показала голова цієї “ДВК”.

Очільниця Соснівської сільради, яка є єдиною кандидаткою на посаду сільського голови в бюлетенях на неофіційній ДВК, Ганна Оникієнко пояснила, що ще у 2015 році мешканці села вирішили не брати участь у добровільному об’єднанні територіальних громад. Незважаючи на їх заперечення, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області» Соснівку було включено до Попівської сільської ради. Відповідно до пункту 5 ухваленої згодом Верховною Радою України Постанови «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», у Соснівці мали б відбутись перші місцеві вибори до Попівської сільської ради. Проте, як стверджує Ганна Оникієнко, місцева громада вимагає проведення чергових місцевих виборів:

«Ми вважаємо щодо нашої громади чинним перший пункт Постанови Верховної Ради щодо проведення чергових виборів у нашій сільській раді. Ми направили листи до ЦВК, до районної територіальної виборчої комісії із проханням надати нам повноваження і відповідну документацію для того, щоб ми могли провести ці вибори», - зауважила очільниця сільської ради.

Також, як повідомила Ганна Оникієнко, сільрада подавала до суду, щоб оскаржити рішення про приєднання Соснівки: «Нами подані судові позови щодо скасування розпорядження Кабінету Міністрів про затвердження Перспективного плану у частині приєднання Соснівки до Попівської територіальної громади. Далі поданий судовий позов про скасування розпорядження Кабінету Міністрів № 823 про затвердження адміністративних районів і територій територіальних громад. Ми подавали позов до Верховного Суду про скасування п’ятого пункту Постанови (Верховної Ради України «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» - ОПОРА)», - пояснила Ганна Оникієнко. За одним із позовів у задоволенні позовних вимог було відмовлено, але було подано апеляцію, за іншими позовами провадження все ще тривають.

За останньою інформацією, правоохоронці припинили роботу “неофіційної” ДВК, опитують свідків, проводять опис доказів та перевіряють факти.

Поліція працювала біля цієї ДВК з самого ранку. Утім на територію “дільниці” довго не могла потрапити, оскільки їм не дозволяв власник приміщення, де проводилось голосування “неофіційних місцевих виборів”, власник і засновник Приватного Сільськогосподарського Підприємства Агрофірми "Соснівська" та депутат Соснівської сільради Володимир Галян.

Після довгих переговорів одному представнику поліції Володимир Галян дозволив таки зайти в приміщення за його супроводу.

На “неофіційній” дільниці виборців було більше, ніж на справжній. Деяких виборців на цю “дільницю” привозив автобус за сприяння Володимира Галяна.

Володимир Галян вважає вибори на “дільниці”, яка знаходиться в його приміщенні, законними. А дії поліції - протиправними. Пояснює, що багато вклав своїх грошей в це село, тому не хоче, щоб всі ці ресурси перейшли в Попівську громаду.

Так само засуджує дії поліції і очільниця Соснівської сільради Ганна Оникієнко.

ОПОРІ вдалося знайти звернення Соснівської сільської ради до Конотопської територіальної виборчої комісії, в якому перша аргументує необхідність проведення на її території чергових місцевих виборів.

Також наводимо офіційну відповідь Конотопської територіальної виборчої комісії на це звернення.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 5 Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», чергові місцеві вибори не проводяться у разі призначення перших виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.

Зауважимо, що відповідно до статті 157 Кримінального кодексу України перешкоджання вільному здійсненню виборцем, учасником референдуму свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень чи здійсненні своїх прав, поєднані з обманом або примушуванням, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

У разі, якщо такі дії були поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, вони тягнуть за собою покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, а якщо вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи членом комісії референдуму - то позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

При цьому, відповідно до частини 4 вказаної статті, незаконне втручання службової особи у діяльність виборчої комісії, комісії з референдуму або члена виборчої комісії, комісії з референдуму з використанням службового становища з метою впливу на їхні дії чи рішення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області