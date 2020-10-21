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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:37228

В Сумах зафиксировано 29 обращений в полицию

Об этом сегодня, 25 октября, во время брифинга сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, всего по Сумам было 29 обращений в полицию, 4 из которых по волеизъявлению, но все незначительные. 25 - по процессу опроса от президента Украины

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