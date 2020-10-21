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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:07353

На Сумщині всі виборчі дільниці закрилися вчасно

Розпочато підрахунок голосів. Поліцейські продовжують нести службу та в подальшому супроводжуватимуть виборчу документацію до ТВК.
Станом на 20.00 підрозділами поліції області зареєстровано 119 заяв та повідомлень громадян про можливі порушення виборчого законодавства.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію щодо 2 правопорушень, згідно ст. 157 та ст. 158-1 Кримінального кодексу України.
Крім того, працівниками поліції складено один адміністративний матеріал за порушення ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство».
Інші факти, викладені у зверненнях громадян, знаходяться на стадії перевірки.
Правоохоронці вдячні громадянам за високий рівень правової культури, членам ДВК і спостерігачам за злагоджену роботу і постійну комунікацію з поліцією. Підрозділи поліції області продовжують працювати у посиленому режимі.
 
Відділ комунікації поліції Сумської області
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