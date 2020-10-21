На Сумщине открыли дело по факту сопротивления работнику полиции на избирательном участке Происшествие произошло 25 октября около 19.15. На одном из избирательных участков в городе Шостка 44-летний мужчина совершил сопротивление работнику полиции, который нес службу по охране общественного порядка на участке.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что в помещение голосования зашел избиратель, который нецензурно выражался. Совершив свое волеизъявление, продолжил неадекватно себя вести. На неоднократные замечания полицейского прекратить хулиганские действия мужчина не реагировал, начал его толкать и повредил его униформу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа). Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.