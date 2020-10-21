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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:03216

Явка на выборах в Сумах составила 28%

Явка избирателей на местных выборах в Сумах составила 28,33%

Такие цифры представляет штаб одного из кандидатов по итогам обработки данных со 120 участков в Сумах. Учтены все участки, кроме специальных (больницы и т.п.).

По Сумской области явка составила 35,4%, по Украине – 35,94%.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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