Явка на выборах в Сумах составила 28% Явка избирателей на местных выборах в Сумах составила 28,33%

Такие цифры представляет штаб одного из кандидатов по итогам обработки данных со 120 участков в Сумах. Учтены все участки, кроме специальных (больницы и т.п.).

По Сумской области явка составила 35,4%, по Украине – 35,94%.