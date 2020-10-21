У Сумах члени ДВК з печаткою дозаповнюють протоколи підрахунку голосів у приміщенні ТВК Спостерігачі ОПОРИ зафіксували спроби дооформлення протоколів підрахунку голосів дільничної виборчої комісії вже на етапі їх передачі ТВК. Члени ТВК говорять, що порушення у цьому не вбачають.

Спостерігачі ОПОРИ повідомляють, що в Ковпаківській районній у місті Сумах ТВК члени окремих ДВК дооформлюють протоколи безпосередньо у момент їх здачі. Зокрема, члени ДВК № 591004 доставляли печатки і щось дописували безпосередньо під час здачі документації під час засідання ТВК.

Членкині ТВК, натомість, вказують, що порушення у цьому не вбачають. За їх словами, «вона (членкиня ДВК – ОПОРА) не дописувала цифри ніякі, всі підписи членів у них є».

Нагадаємо, що відповідно до частин 37-39 статті 250 Виборчого кодексу України виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку кожної організації партії, запаковуються у пакети. На пакеті зазначаються назва місцевих виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, назва організації партії, прізвище кандидата та його порядковий номер у територіальному виборчому списку організації партії, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. У той же час, виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від організації партії, не підтримавши окремого кандидата у депутати, запаковуються у пакет. На пакеті зазначаються назва місцевих виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, назва організації партії, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Пакети з цими виборчими бюлетенями, з голосами виборців, які підтримали територіальний виборчий список кожної організації партії, запаковуються в один паперовий пакет. На пакеті зазначаються назва місцевих виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, назва відповідної організації партії, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

У той же час, відповідно до частини 2 статті 158-3 Кримінального кодексу України підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.