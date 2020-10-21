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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:48210

На одній з ТВК на Сумщині зафіксовано протоколи «з майбутнього»

Спостерігачі ОПОРИ повідомляють, що на Верхньосироватській територіальній виборчій комісії Сумського району дата і час пакування на протоколах однієї з виборчих дільниць не відповідають дійсності. Члени ТВК голосуванням вирішили внести зміни в документацію ДВК одразу у себе на засіданні.

Спостерігачі ОПОРИ виявили, що на протоколах підрахунку голосів, які надійшли від дільничної виборчої комісії № 590593 (дільниця знаходиться за адресою вул. Галкіна, 21Б, с. Залізняк Сумського району) позначений час не збігається із фактичним. Зокрема, на протоколах було позначено час пакування від 01:30 до 02:30, хоча фактично протоколи надійшли з дільниці раніше за 01:30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Члени Верхньосироватської ТВК провели “оперативну нараду”, щоб з’ясувати чи можна вважати такі протоколи дійсними і що варто робити із часом на протоколах, який не збігається з реальним. За результатами голосування було вирішено, що порушення є незначним і що час на протоколах можна виправити одразу на місці в ТВК. 

Крім того, спостерігач ОПОРИ на Верхньосироватській ТВК повідомляє, що члени ТВК не можуть знайти пакет із недійсними бюлетенями із вказаної дільниці. 

Після зауваження спостерігача ОПОРИ Верхньосироватська ТВК все-таки вирішила відправити членів ДВК № 590593 до виборчої дільниці для уточнення даних. Члени ДВК були незадоволеними, проте, зрештою, погодились. 

Нагадаємо, що відповідно до частин 37-39 статті 250 Виборчого кодексу України, виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку кожної організації партії, запаковуються у пакети. На пакеті зазначаються назва місцевих виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, назва організації партії, прізвище кандидата та його порядковий номер у територіальному виборчому списку організації партії, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. У той же час, виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали увесь територіальний виборчий список від організації партії, не підтримавши окремого кандидата у депутати, запаковуються у пакет. На пакеті зазначаються назва місцевих виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, назва організації партії, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Пакети з цими виборчими бюлетенями, з голосами виборців, які підтримали територіальний виборчий список кожної організації партії, запаковуються в один паперовий пакет. На пакеті зазначаються назва місцевих виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, назва відповідної організації партії, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

У той же час, відповідно до частини 2 статті 158-3 Кримінального кодексу України,  підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області
 
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