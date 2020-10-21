Коза, кіно та «інформаційний паркан» - що зафіксували спостерігачі ОПОРИ на Сумщині, окрім порушень Спостерігачі ОПОРИ моніторили день голосування та процедуру підрахунку голосів на виборчих дільницях Сумської області. Проте, іноді в об’єктив спостерігачів потрапляють не тільки порушення.

Зокрема, на виборчій дільниці № 590309, що розташовується у селі Гарбузівка Лебединського району до місця голосування прийшли не тільки дорослі виборці, а і дітвора з козою. Як і рекомендував Кабінет Міністрів, діти та тварини на територію виборчої дільниці не заходили.

На виборчій дільниці в Шостці виборці могли одночасно проголосувати та насолодитись кіномистецтвом. Виборча дільниця № 590862 розташована у холі кінотеатру (вул. Садовий бульвар, 13). Власник закладу вирішив не припиняти кіно трансляції на час, коли відбувалось голосування.

Ще на одній виборчій дільниці доволі «креативно» підійшли до розміщення інформаційних плакатів про партії та депутатів. Виборча комісія, яка працювала на виборчій дільниці № 590427 (вул. Миру, 3, с. Сосонка Охтирського району), через брак вільного місця на дільниці та необхідність дотримання вимог карантинного дистанціювання, розмістила інформаційні плакати на паркані.