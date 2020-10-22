Продолжается чистка резервуаров Лепеховского водозабора в Сумах: вода будет с хлором С 26 по 30 октября будут продолжены работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лепеховского водозабора.

В связи с выполнением этих работ вода может временно иметь запах хлора в домах жителей центральной части города, района автовокзала, ул. Степана Бандеры, части ул. Роменской, ул. Белопольское шоссе и прилегающих к ним улиц.

Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров чистой воды на водонасосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.