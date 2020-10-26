Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:001376

В Сумах всего 105 новых случаев COVID-19

По состоянию на 26 октября в Сумской области 10605 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 202 человек (Сумы - 105, Шостка - 2, Ромны - 43, Ахтырка – 21, Глухов - 1, Белопольский р-н - 1, Глуховский р-н - 1, Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 16, Тростянецкий р-н - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 153 летальных случая, из них 2 - за прошедшие сутки (Ахтырский р-н, Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 3347 человек, из них за минувшие сутки - 53 (Сумы - 47, Ахтырка - 4, Ямпольский р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 6921 случай заболевания, в Сумском районе - 763, Белопольский район - 280, Бурынский район - 48, пгт Великая Писаревка - 6, г. Глухов - 68, Глуховский район - 34, г. Конотоп - 485, Конотопский район - 84, Краснопольский р-н - 78, Кролевецкий район - 142, г. Лебедин - 219, Лебединский р-н - 36, Липово-Долинский р-н – 28, Недригайловский район - 144, г. Ахтырка - 263, Ахтырский р-н - 72, Путивльский район – 26, г. Ромны - 311, Роменский район - 118, Середина-Будский р-н - 46, Тростянецкий район - 152, г. Шостка - 241, Шосткинский р-н – 21, Ямпольский р-н - 19.

Фото
Общество

Новости

В Сумах всего 105 новых случаев COVID-19
Сегодня 09:00
Выборы-2020: что происходит (обновляется)
Вчера 08:35
На Сумщине стало больше «красных» карантинных зон
23.10.2020 12:01
За неделю на Сумщине зарегистрировано 1575 ЧП
Сегодня 10:38
В Сумской облсовет предварительно проходят 6 партий
Сегодня 09:51
Полиция Сумщины открыла еще два уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства
Сегодня 09:13
Верховный Суд оставил без изменений наказание для напавших на бизнесмена на Сумщине
Сегодня 09:06
На Сумщине 202 новых случая коронавируса
Сегодня 08:46
ФК «Тростянец» разгромил африканцев из Днепра
Сегодня 08:38
Продолжается чистка резервуаров Лепеховского водозабора в Сумах: вода будет с хлором
Сегодня 08:12
Коза, кіно та «інформаційний паркан» - що зафіксували спостерігачі ОПОРИ на Сумщині, окрім порушень
Сегодня 06:53
На одній з ТВК на Сумщині зафіксовано протоколи «з майбутнього»
Сегодня 06:48
view counter

Статьи

Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
Сегодня 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Олена Мельник: «НАШ КРАЙ» зменшить тарифи на опалення в Сумах на 20 відсотків
23.10.2020 13:31
Служба зайнятості Сумщини: позбуваємось конвертів
23.10.2020 12:55
Всенародный опрос на местных выборах: вопросы и значение
23.10.2020 12:39
Як сумчани можуть перевірити надійність забудовника та впливати на містобудівну діяльність свого міста
23.10.2020 08:17
5 вагомих причин проголосувати за «Наш край» у всіх бюлетенях! 1
22.10.2020 13:30
Скоро на Сумщині розпочнеться осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах!
22.10.2020 13:09
Холодні батареї? Немає газу? Як захистити права споживачів комунальних послуг?
22.10.2020 11:25
Спалювання опалого листя та сухої трави – небезпека для життя, здоров’я людини та довкілля
22.10.2020 11:06
Рецепт від служби зайнятості: 10 заповідей шукача роботи
22.10.2020 10:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.