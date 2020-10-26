В Сумах всего 105 новых случаев COVID-19 По состоянию на 26 октября в Сумской области 10605 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 202 человек (Сумы - 105, Шостка - 2, Ромны - 43, Ахтырка – 21, Глухов - 1, Белопольский р-н - 1, Глуховский р-н - 1, Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 16, Тростянецкий р-н - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 153 летальных случая, из них 2 - за прошедшие сутки (Ахтырский р-н, Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 3347 человек, из них за минувшие сутки - 53 (Сумы - 47, Ахтырка - 4, Ямпольский р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 6921 случай заболевания, в Сумском районе - 763, Белопольский район - 280, Бурынский район - 48, пгт Великая Писаревка - 6, г. Глухов - 68, Глуховский район - 34, г. Конотоп - 485, Конотопский район - 84, Краснопольский р-н - 78, Кролевецкий район - 142, г. Лебедин - 219, Лебединский р-н - 36, Липово-Долинский р-н – 28, Недригайловский район - 144, г. Ахтырка - 263, Ахтырский р-н - 72, Путивльский район – 26, г. Ромны - 311, Роменский район - 118, Середина-Будский р-н - 46, Тростянецкий район - 152, г. Шостка - 241, Шосткинский р-н – 21, Ямпольский р-н - 19.