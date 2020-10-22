Верховный Суд оставил без изменений наказание для напавших на бизнесмена на Сумщине По принципиальной позиции Шосткинской местной прокуратуры двое 22-летних парней, совершивших разбойное нападение, получили справедливое наказание, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напоминаем, что 29 апреля 2018 года в г. Шостка два человека пытались отобрать сумку у потерпевшего. Нападавшие знали, что мужчина занимается обменом валют, поэтому с собой у него должна быть наличные деньги. В тот день, вооружившись битой, они зашли в подъезд многоквартирного дома, где на лестнице между 1-м и 2-м этажами ждали его возвращения домой. Около 15.00 в подъезд зашел пострадавший. Когда он начал подниматься по лестнице, один из нападавших ударил его сзади по голове битой и пытался вырвать из рук барсетку. Пострадавший не растерялся, начал сопротивляться и схватил одного из нападавших. Другой убежал. Задержанного нападающего пострадавший затащил в квартиру и вызвал полицию. Через несколько часов сотрудники полиции задержали другого.

Суд первой инстанции признал обоих обвиняемых виновными в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный группой лиц) УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Шосткинская местная прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала его в апелляционной инстанции. Приговором Полтавского апелляционного суда от 3 сентября 2019 обвиняемому, который ударил потерпевшего битой по голове, назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Его соучастник проведет за решеткой 7 лет, имущество также подлежит конфискации.

«В свою очередь осужденные обратились в суд кассационной инстанции из-за несоответствия, по их мнению, назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и настаивали на отмене приговора. Однако Верховный Суд согласился с доводами прокурора, поэтому оставил наказание без изменений», - рассказал прокурор Шосткинского местной прокуратуры Вячеслав Шкатула.