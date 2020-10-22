Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:13351

Полиция Сумщины открыла еще два уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства

События произошли в Глухове и Ямпольском районе. В первом случае - на участке были выявлены нарушения в списках избирателей, во втором - избирательные протоколы были подписаны членами комиссии до окончания голосования.

В полицию Глухова обратилась одна из кандидатов в депутаты Глуховского городского совета. Она рассказала правоохранителям, что в списках избирательной документации выявлено более 32 избирателя, которые зарегистрированы по одному адресу.

На Ямпольщине члены одной из участковых избирательных комиссий, подписали избирательные протоколы о подсчете голосов, которые не были заполнены до завершения голосования.

На места этих событий выезжали следственно-оперативные группы полиции.

Сейчас по данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) и в соответствии с ч. 1 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума). Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Новости

В Сумах всего 105 новых случаев COVID-19
Сегодня 09:00
Выборы-2020: что происходит (обновляется)
Вчера 08:35
На Сумщине стало больше «красных» карантинных зон
23.10.2020 12:01
За неделю на Сумщине зарегистрировано 1575 ЧП
Сегодня 10:38
В Сумской облсовет предварительно проходят 6 партий
Сегодня 09:51
Полиция Сумщины открыла еще два уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства
Сегодня 09:13
Верховный Суд оставил без изменений наказание для напавших на бизнесмена на Сумщине
Сегодня 09:06
На Сумщине 202 новых случая коронавируса
Сегодня 08:46
ФК «Тростянец» разгромил африканцев из Днепра
Сегодня 08:38
Продолжается чистка резервуаров Лепеховского водозабора в Сумах: вода будет с хлором
Сегодня 08:12
Коза, кіно та «інформаційний паркан» - що зафіксували спостерігачі ОПОРИ на Сумщині, окрім порушень
Сегодня 06:53
На одній з ТВК на Сумщині зафіксовано протоколи «з майбутнього»
Сегодня 06:48
view counter

Статьи

Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
Сегодня 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Олена Мельник: «НАШ КРАЙ» зменшить тарифи на опалення в Сумах на 20 відсотків
23.10.2020 13:31
Служба зайнятості Сумщини: позбуваємось конвертів
23.10.2020 12:55
Всенародный опрос на местных выборах: вопросы и значение
23.10.2020 12:39
Як сумчани можуть перевірити надійність забудовника та впливати на містобудівну діяльність свого міста
23.10.2020 08:17
5 вагомих причин проголосувати за «Наш край» у всіх бюлетенях! 1
22.10.2020 13:30
Скоро на Сумщині розпочнеться осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах!
22.10.2020 13:09
Холодні батареї? Немає газу? Як захистити права споживачів комунальних послуг?
22.10.2020 11:25
Спалювання опалого листя та сухої трави – небезпека для життя, здоров’я людини та довкілля
22.10.2020 11:06
Рецепт від служби зайнятості: 10 заповідей шукача роботи
22.10.2020 10:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.