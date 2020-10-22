Полиция Сумщины открыла еще два уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства События произошли в Глухове и Ямпольском районе. В первом случае - на участке были выявлены нарушения в списках избирателей, во втором - избирательные протоколы были подписаны членами комиссии до окончания голосования.

В полицию Глухова обратилась одна из кандидатов в депутаты Глуховского городского совета. Она рассказала правоохранителям, что в списках избирательной документации выявлено более 32 избирателя, которые зарегистрированы по одному адресу.

На Ямпольщине члены одной из участковых избирательных комиссий, подписали избирательные протоколы о подсчете голосов, которые не были заполнены до завершения голосования.

На места этих событий выезжали следственно-оперативные группы полиции.

Сейчас по данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) и в соответствии с ч. 1 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума). Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.