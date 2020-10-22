За неделю на Сумщине зарегистрировано 1575 ЧП В результате пожаров погиб 1 человек, еще 2 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 21 здание, 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 94 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 3 человека, 41 здание, 4 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму 7 млн. 123 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 20 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.