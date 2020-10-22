На Сумщине полиция раскрыла незаконное завладение мопедом Правоохранители установили, что похищение мототранспорта, оставленного без присмотра на улице, совершил несовершеннолетний житель Сумского района.

25 октября, около 21.00 в Краснопольское отделение полиции обратился 24-летний житель села Угроеды и сообщил, что от двора его домовладения неизвестным лицом были похищены мопед. Мужчина рассказал правоохранителям, что свой мототранспорт не первый раз оставлял у забора дома, потому что часто на нем приходилось ездить. И он даже подумать не мог, что кто-то в селе может соблазниться на его двухколесник.

Полицейские по заявлению потерпевшего открыли уголовное производство по ч.1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством», и начали розыск злоумышленника. Уже через несколько часов оперативные розыскные мероприятия полиции дали желаемый результат. Похищенный мопед полицейские нашли в селе Верхняя Сыроватка Сумского района. Как выяснилось, украл его 17-летний житель этого же села. Находясь в Угроедах, несовершеннолетний заметил чужое транспортное средство, тихонько откатил его от двора подальше, а потом завел и поехал. А добравшись домой, решил еще покататься по улицам родного села, пока не был остановлен полицией.

Мопед у несовершеннолетнего злоумышленника изъят и будет возвращено владельцу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.