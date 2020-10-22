На Сумщине изъяли у супругов радиационный авиаприбор, который они несли из России В ночь на 26 октября во время пересечения границы двумя лицами в пункте пропуска «Бачевск» на Сумщине, сработал комплекс радиационного контроля «Янтарь».

В это время из России пешком возвращался супруги с Украины. В одном из чемоданов, которые несли с собой мужчина и женщина, сотрудники пункта пропуска обнаружили авиационные часы «АЧС-1». После проверки авиаприбора радиометром-спектрометром «МКС-А03» пограничники установили, что радиационный фон часов превышает норму почти в 10 раз.

Предмет с повышенным радиационным фоном изъяли. Компетентные органы должны установить, есть ли в действиях супругов признаки преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.