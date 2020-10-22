В Сумах во время пожара пожарные спасли 2 взрослых и ребенка (видео)

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
Через 6 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах.
Так как едкий дым быстро распространился лестничной клеткой, в опасности оказались трое жителей квартиры на втором этаже - двое взрослых 1989 по 1992 года рождения и ребенок 2018 г.р., которых спасатели оперативно вывели на свежий воздух. В 21:42 возгорание локализовали, предотвратив дальнейшее распространение огня из комнаты, где находился очаг горения, на все помещение. И уже в 22:06 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем владельца квартиры, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.