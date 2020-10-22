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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57176

Мошенники выманили у жителей Сум и района почти 87 000 гривен

Жертвой злоумышленников стали жительницы областного центра и Сумского района. Женщины передали неизвестным все свои сбережения, якобы на лечение родственника.

В первом случае жертвой злоумышленников стала 68-летняя сумчанка. Правоохранителям, которые прибыли по вызову, потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что ее сын срочно нуждается в деньгах на лечение, поэтому она должна немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их курьеру, который придет к ней домой. Напуганная женщина четко выполнила все указания своего телефонного собеседника и передала псевдокурьеру денежные средства в сумме 2000 долларов США.

В подобную мошенническую ловушку попала и 91-летняя жительница пгт Хотень. Бабушка поверила незнакомым телефонным собеседникам и отдала на лечение сына 30000 гривен.

По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Работники полиции предупреждают: если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы стали причиной ДТП или сами попали в аварию, находятся в полиции или требуют немедленного лечения, и для их спасения необходимы значительные суммы денег - знайте, вы общаетесь с мошенниками. Поэтому обязательно возьмите паузу в разговоре и позвоните родным, выясните, нужна ли им ваша помощь и какая именно. Никогда не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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